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Энтузиаст из России создал сервис для генерации рукописного текста
На это у него ушло всего 4 дня
В российских учебных заведениях есть огромная проблема — необходимость частенько писать целые полотна текста от руки. К счастью, энтузиаст из России создал специальный сервис для генерации рукописного текста.
Об этом написал в посте на популярном ресурсе TJ, где также указал, что на создание всего проекта у него ушло не более 4 дней. В связи с этим, по словам автора, на сайте могут найтись различные баги и недоработки.
Прямо сейчас автор выделяет следующие ключевые особенности своего проекта:
- Есть возможность вставить свой фон. То есть вы можете сфоткать лист из своей тетради и вставить на него текст
- Поддержка 8 шрифтов
- Каждое слово имеет свой уникальный наклон, расположение по вертикали и горизонтали
При этом он также честно отметил, что его сайт не способен адекватно работать на мобильных устройствах.