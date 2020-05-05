Энтузиаст из России создал сервис для генерации рукописного текста

Об этом написал в посте на популярном ресурсе TJ, где также указал, что на создание всего проекта у него ушло не более 4 дней. В связи с этим, по словам автора, на сайте могут найтись различные баги и недоработки.

Прямо сейчас автор выделяет следующие ключевые особенности своего проекта:

Есть возможность вставить свой фон. То есть вы можете сфоткать лист из своей тетради и вставить на него текст

Поддержка 8 шрифтов

Каждое слово имеет свой уникальный наклон, расположение по вертикали и горизонтали

При этом он также честно отметил, что его сайт не способен адекватно работать на мобильных устройствах.