Энтузиаст модифицировал 17-летний плеер iPod и запустил на нем Spotify

Модификациям подвергся iPod Classic 4-го поколения, выпущенный Apple в 2004 году. Изначально устройство не имело доступа к интернету с помощью Wi-Fi, однако энтузиасту удалось это изменить. Финальная версия плеера была оснащена цветным экраном, аккумулятором на 1000 мАч, а работала она на базе компьютера Raspberry Pi Zero W. Также 17-летний iPod получил поддержку Wi-Fi и Bluetooth. Это все позволило блогеру подключаться с плеера к API Spotify и слушать музыку.

Результаты своей работы энтузиаст снял на видео и опубликовал на своем YouTube канале. Он сообщил, что на все модификации он потратил порядка 100 долларов.