Энтузиаст открыл новый спутник Юпитера

Наука и технологии
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Энтузиаст открыл новый спутник ЮпитераИспользуя данные из открытых источников
Самые известные спутники Юпитера — это четыре большие Галилеевы луны. Но есть у планеты и более мелкие «сопровождающие» небесные тела. Одно из таких обнаружил астроном-любитель Кай Лy.
Благодаря его находке, их число теперь чётное и равно 80. Как пишет Sky & Telescope, своё открытие он совершил при помощи данных, полученных 3,6-метровым телескопом CFHT ещё в 2003 году. Лу обратил внимание на три снимка от 24 февраля того года.
На них он заметил три возможных кандидата в спутники, один из которых по итогу и оказался таковым.
Что интересно, часть учёных считает, что все эти небольшие луны Юпитера являются обломками более крупного собрата. Ему, в свою очередь, приписывают диаметр около 50 км.