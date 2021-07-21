Энтузиаст открыл новый спутник Юпитера

Благодаря его находке, их число теперь чётное и равно 80. Как пишет Sky & Telescope, своё открытие он совершил при помощи данных, полученных 3,6-метровым телескопом CFHT ещё в 2003 году. Лу обратил внимание на три снимка от 24 февраля того года.

На них он заметил три возможных кандидата в спутники, один из которых по итогу и оказался таковым.

Что интересно, часть учёных считает, что все эти небольшие луны Юпитера являются обломками более крупного собрата. Ему, в свою очередь, приписывают диаметр около 50 км.