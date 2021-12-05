Энтузиаст подключил клавиатуру для запуска ядерных ракет к своему компьютеру

Наука и технологии
Сегодня в 09:26
1 мин.
Энтузиаст подключил клавиатуру для запуска ядерных ракет к своему компьютеруВыглядит атмосферно
В сети появилась история необычного энтузиаста, который купил клавиатуру от системы управления пуском ядерных ракет на eBay.
По словам самого мужчины, он купил необычный контроллер из-за наличия на его трекболе трёх отдельных больших кнопок «TRANSMIT», «ABORT» и «INITIATE» — именно они заинтересовали программиста микроконтроллеров.
В процессе подключения свежего приобретения, разработчик разобрал клавиатуру, починил трекпад и доработал непосредственно процесс его соединения с компьютером. Не обошлось, правда, без ухищрений — для перехвата нажатий клавиш он использовал Arduino Pro Micro и специальный программатор.
Энтузиаст признался, что часть клавиш у него так и не заработали. К таковым, например, относится Alt. Но он уже заявил о намерении доработать прошивку, в результате чего в конечном счёте клавиатура может начать функционировать без изъянов.
Источник: Хабр