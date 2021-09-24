Энтузиаст показал, как бы выглядели персонажи «Ведьмака» в реальной жизни

А ещё они умеют превращать нарисованные изображения в реалистичные. Именно этой их функцией воспользовался пользователь Reddit под ником gutekx12, применив нейросеть к персонажам игры «Ведьмак 3».

Для этого он использовал нейросеть StyleCLIP, способную генерировать реалистичные изображения человека на основе иллюстрации. Именно ей он «скормил» скриншоты из популярной RPG.