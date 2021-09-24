Энтузиаст показал, как бы выглядели персонажи «Ведьмака» в реальной жизни

Наука и технологии
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Энтузиаст показал, как бы выглядели персонажи «Ведьмака» в реальной жизниПолучилось и вправду впечатляюще
За последние несколько лет нейронные сети показали себя как полноценная замена магии. Они уже сейчас умеют улучшать качество картинки с 360р до 4К буквально в один клик, общаться очень похоже на настоящих людей посредством переписки и т.д.
А ещё они умеют превращать нарисованные изображения в реалистичные. Именно этой их функцией воспользовался пользователь Reddit под ником gutekx12, применив нейросеть к персонажам игры «Ведьмак 3».
Для этого он использовал нейросеть StyleCLIP, способную генерировать реалистичные изображения человека на основе иллюстрации. Именно ей он «скормил» скриншоты из популярной RPG.
К сожалению, пока что ему удалось удачно преобразовать лишь лица второстепенных персонажей. По словам автора работы, лица Геральта, Йеннифера и Цири получились «странными».