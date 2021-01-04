Энтузиаст предложил использовать энергию воздуха для зарядки электросамолётов

Назвал он свой проект Eather One. А для того, чтобы продемонстрировать как бы такой аппарат мог выглядеть, художник даже создал концепт-арты самолёта, передаёт Naked Science. Что же касательно принципа работы такого воздушного судна, то Бониковски заявляет, что «воздух полон электричества, которое может быть восстановлено трением, создаваемым летящим самолетом. В крыльях во время полета вместо топливных баков можно установить трибоэлектрические наногенераторы, которые, используя вибрации конструкции и трение, создаваемые изгибом крыльев во время полета, могут генерировать энергию, необходимую для питания нескольких небольших электродвигателей».