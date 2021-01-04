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Энтузиаст предложил использовать энергию воздуха для зарядки электросамолётов

Как минимум на бумаге, идея выглядит очень перспективно
Наука не стоит на месте. Если раньше человечество могло лишь фантазировать об электромобилях, то сегодня это вполне реальный вид транспорта, пускай и не самый доступный. Чем-то подобным может стать и свежая идея, предложенная энтузиастом Михалом Бониковским. Дизайнер из Польши выдвинул идею, согласно которой энергию воздуха можно использовать для зарядки электросамолётов.

Назвал он свой проект Eather One. А для того, чтобы продемонстрировать как бы такой аппарат мог выглядеть, художник даже создал концепт-арты самолёта, передаёт Naked Science. Что же касательно принципа работы такого воздушного судна, то Бониковски заявляет, что «воздух полон электричества, которое может быть восстановлено трением, создаваемым летящим самолетом. В крыльях во время полета вместо топливных баков можно установить трибоэлектрические наногенераторы, которые, используя вибрации конструкции и трение, создаваемые изгибом крыльев во время полета, могут генерировать энергию, необходимую для питания нескольких небольших электродвигателей».

Eather One

Реалистичном выдвинутых им идей учёным ещё предстоит установить. Но главное, что если это всё и вправду осуществимо, то новый подход к «зарядке» самолётов прямо на ходу может сильно удешивить как сами полёты, так и многие связанные с ними стороны нашей жизни.