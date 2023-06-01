Энтузиаст придумал фотоаппарат, создающий снимки по описанию и собранным данным

Устройство получило корпус цифровой камеры с сенсорным 15" экраном с тыльной стороны. Но у этого фотоаппарата нет объектива и матрицы. Вместо этого устройство оснащено специальной антенной в виде наростов на морде звездоноса — млекопитающего семейства кротовых.

Все снимки создаются на основе текстового описания фактически окружающей пользователя обстановки. Также гаджет собирает из открытых источников данные о времени съёмки, погоде, геолокации и даже дате.

За работу отвечает одноплатный компьютер Raspberry Pi 4, а конечное изображение выдаёт генеративная нейросеть Stable Diffusion. На верхней панели корпуса расположены три поворотные ручки для настройки радиуса области, в которой происходит поиск данных о месте съёмки, и параметров нейросети, отвечающих за конечное изображение.