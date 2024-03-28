Энтузиаст придумал гаджет для беспроводной зарядки светильников и камер наблюдения

Устройство основано на технологии индуктивной связи по аналогии с системами беспроводной зарядки смартфонов. Power Mole состоит из передатчика, который крепится к внутренней поверхности оконного стекла, и приёмника, который нужно крепить к внешней стороне окна. Передатчик необходимо подключать к домашней розетке, а приёмник подключается к наружному устройству через USB-кабель.

После подключения устройства через индукционную катушку в передатчике проходит переменный ток, за счёт чего создаётся переменное магнитное поле, которое проходит через стекло и создаёт ток в индукционной катушке приёмника. Переменный ток преобразуется в постоянный и его достаточно для питания наружного оборудования — камер наблюдения, светильников, декоративного освещения и т.п.

При этом эффективность «беспроводной розетки» колеблется диапазоне 50-75% в зависимости от расстояния заражаемого устройства: минимальное — 6 мм, максимальное — 30 мм. Power Mole может передавать ток не только через стекло, но и через любой неметаллический материал, включая дерево, а при подключении через металл устройство автоматически отключается.

Стоимость гаджета на Kicktstarter составляет $59. Гаджет идёт с комплектными передатчиком, приёмником, шнуром питания, а также специальными клейкими прокладками для передатчика и приёмника.