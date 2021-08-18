Энтузиаст раскрыл слежку китайского правительства через 58 популярных интернет-сайтов

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Энтузиаст раскрыл слежку китайского правительства через 58 популярных интернет-сайтовИ рассказал об используемом для этого инструменте
Американские власти последние несколько лет всячески обвиняют китайское правительство в шпионаже. Особенно ярко это видно на примере санкций, введённых против Huawei — технологического гиганта также признали пособников Пекина в вопросе слежки за гражданами чужих стран.
Теперь же появилась информация, согласно которой китайские правительственные хакеры, с помощью уязвимостей в 58 популярных в Китае сайтов, следят за их посетителями. Саму схему раскрыл интернет-исследователь под ником Imp0rtp3, сообщает The Record.
Шпионский инструмент назвали Tetris. Его суть заключается в использовании легитимных функций браузера, с помощью которых он фиксирует нажатие различных клавиш пользователем. Также утилита собирает информацию об используемой операционной системе, данные о местоположении устройства и пытается делать снимки при помощи веб-камеры.
По мнению самого Imp0rtp3, Tetris в первую очередь используется как способ установить лица, критикующие китайскую власть.