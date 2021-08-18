Энтузиаст раскрыл слежку китайского правительства через 58 популярных интернет-сайтов

Теперь же появилась информация, согласно которой китайские правительственные хакеры, с помощью уязвимостей в 58 популярных в Китае сайтов, следят за их посетителями. Саму схему раскрыл интернет-исследователь под ником Imp0rtp3, сообщает The Record.

Шпионский инструмент назвали Tetris. Его суть заключается в использовании легитимных функций браузера, с помощью которых он фиксирует нажатие различных клавиш пользователем. Также утилита собирает информацию об используемой операционной системе, данные о местоположении устройства и пытается делать снимки при помощи веб-камеры.

По мнению самого Imp0rtp3, Tetris в первую очередь используется как способ установить лица, критикующие китайскую власть.