Энтузиаст сделал летающий по команде меч

Видео, на котором разработчик управляет мечом, получило широкое распространение в соцсетях. Изначально видео опубликовано на Reddit в сообществе r/nextfuckinglevel/

Летающий меч функционирует на основе пассивных сил, таких как электромагнетизм, и оснащён четырьмя роторами для поддержания стабильности в воздухе. Это позволяет устройству парить и перемещаться по заданным траекториям.

Конструкция меча включает четыре симметрично расположенных ротора: передний, задний, правый и левый. Эти роторы генерируют необходимый крутящий момент для взлёта, удержания в воздухе и манёвров. Управление устройством осуществляется с помощью контроллера, надеваемого на левую ладонь и оснащённого сенсорами для интерпретации жестов пользователя. Фактически это дрон в виде меча.