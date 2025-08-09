Наука и технологии
Опубликовано 09 августа 2025, 16:30
1 мин.

Энтузиаст сделал летающий по команде меч

На самом деле это дрон
Студент инженерного факультета из Китая «изобрёл» левитирующий меч, управляемый жестами.
© Reddit

Видео, на котором разработчик управляет мечом, получило широкое распространение в соцсетях. Изначально видео опубликовано на Reddit в сообществе r/nextfuckinglevel/

Летающий меч функционирует на основе пассивных сил, таких как электромагнетизм, и оснащён четырьмя роторами для поддержания стабильности в воздухе. Это позволяет устройству парить и перемещаться по заданным траекториям.

Конструкция меча включает четыре симметрично расположенных ротора: передний, задний, правый и левый. Эти роторы генерируют необходимый крутящий момент для взлёта, удержания в воздухе и манёвров. Управление устройством осуществляется с помощью контроллера, надеваемого на левую ладонь и оснащённого сенсорами для интерпретации жестов пользователя. Фактически это дрон в виде меча.