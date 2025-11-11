Энтузиаст сделал полностью выдвижной световой меч из «Звездных войн» с возвратом клинка в рукоять

Его даже можно использовать для битв на световых мечах!

Автор YouTube-канала HeroTech показал уникальную разработку — полностью выдвижной световой меч. Он может мгновенно выпускать и втягивать клинок обратно в рукоять, как в фильмах серии «Звёздные войны».