Энтузиаст смог получить доступ к банковскому аккаунту, подделав голос его хозяина с помощью ИИ

Писатель воспользовался бесплатной услугой от ElevenLabs для создания голоса, похожего на его собственный. Затем он с его помощью прошёл голосовую аутентификацию, позвонив в свой банк.

Так, внутренняя система финансового учреждения подтвердила, что голос принадлежит владельцу счёта и позволила ему получить доступ к информации о счёте клиента, включая баланс и историю операций.

Напомним, что не так давно в Сети распространилась информация об использовании ИИ, клонирующих голоса пользователей, в незаконных схемах. В том числе и для преследования людей. Как именно разработчики и закон будут мешать этому — пока что неизвестно.