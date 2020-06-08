Энтузиаст создал самодельный рабочий фотоаппарат из картошки

Работают подобные девайсы достаточно просто: свет попадает в камеру через маленькое, не больше миллиметра, отверстие. За счет того, что на стенке устройства помещается фоточувствительный элемент, а по сторонам механизм его подачи, в конечном итоге пинхол-камера без труда справляется с созданием фотографий. Главное, что стоит учитывать — девайс ни в коем случае не должен пропускать свет через какие-либо иные, кроме основного, отверстия.