Наука и технологии
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Энтузиаст создал самодельный рабочий фотоаппарат из картошки
К слову, итоговые фото чем-то напоминают снимки XIX века
Камеры, которые в своем строении не имеют линз, называются пинхолами — подобные девайсы являются крайне популярными среди любителей фотографии. Как стало известно, именно подобный самодельный фотоаппарат из картошки создал энтузиаст из Австралии Колин Лоу.
Работают подобные девайсы достаточно просто: свет попадает в камеру через маленькое, не больше миллиметра, отверстие. За счет того, что на стенке устройства помещается фоточувствительный элемент, а по сторонам механизм его подачи, в конечном итоге пинхол-камера без труда справляется с созданием фотографий. Главное, что стоит учитывать — девайс ни в коем случае не должен пропускать свет через какие-либо иные, кроме основного, отверстия.
Что интересно, в связи с тем, что камера не имеет системы линз, все объекты, которые устройству все же удается запечатлеть, имеют одинаковую резкость. Также от пинхол-камеры не приходится ждать высокодетализированных снимков, но именно за это ее и ценят любители по всему миру.