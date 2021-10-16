Энтузиаст создал создал устройство для стрельбы паутиной и протягивания предметов, как в фильме «Человек-Паук»

Об этом сообщило агентство Myseldon со ссылкой на Youtube энтузиаста. Сообщается, что разработка — концепт веб-шутеров Человека-паука в реальности.

Отмечается, что паутина, которой стреляют веб-шутеры, имеет достаточную липкость и вязкость, чтобы захватывать или связывать несколько небольших предметов. Разумеется, «приклеить» и сдвинуть с места человека с помощью этих устройств нельзя.

Хотя, как пишет источник, если энтузиаст продолжит развивать своё детище, возможно, в будущем с его помощью он сможет создать концепт полноценного Человека-паука, способного даже летать на паутине.