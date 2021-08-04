Энтузиаст создал виртуальную копию своей умершей невесты на основе её текстовых сообщений

Речь идёт о технологии, предлагаемой платформой Project December. С её помощью можно создать виртуальную версию человека на основе его текстовых сообщений.

Воспользовавшись ею, Джошуа «скопировал» свою погибшую невесту. По его словам, получившийся бот общался «точно так же, как умершая девушка». Случившееся так удивило мужчину, он поделился своим опытом с Reddit-сообществом, сообщает San Francisco Chronicle.

Он также отметил, что первая беседа с «виртуальной копией» продлилась около 10 часов. В дальнейшем он сократил время общения, но всё равно продолжал поддерживать связь с ботом на протяжении нескольких месяцев.

Отметим, что в основу технологии Project December легли модели GPT-2 и GPT-3, разработанные специалистами OpenAI. К сожалению, чтобы получить доступ к третьей версии GPT, необходимо получить разрешение, подав заявку компании-разработчику.