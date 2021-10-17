Энтузиаст «возродил» телевидение 80-х и 90-х на одном сайте

Но со временем телевидение стало занимать всё меньшую часть нашей жизни. Вместо него у нас есть онлайн-кинотеатры и YouTube.

Исправить это взялся энтузиаст, создавший сразу несколько тематических сайтов: My60sTV, My70sTV, My80sTV, My90sTV и My2000sTV. Как можно понять из названия, зайдя на них, вы сможете смотреть телеканалы определённой эпохи — от 60-х годов XX века до 00х годов века XXI.