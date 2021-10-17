Энтузиаст «возродил» телевидение 80-х и 90-х на одном сайте

Наука и технологии
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Энтузиаст «возродил» телевидение 80-х и 90-х на одном сайтеА также 60-х, 70-х и 00-х
Ещё каких-то 10-15 лет назад телевизор был центром квартиры. Именно с его помощью большинство из нас узнавали новости, смотрели сериалы и получали полезную информацию.
Но со временем телевидение стало занимать всё меньшую часть нашей жизни. Вместо него у нас есть онлайн-кинотеатры и YouTube.
Исправить это взялся энтузиаст, создавший сразу несколько тематических сайтов: My60sTV, My70sTV, My80sTV, My90sTV и My2000sTV. Как можно понять из названия, зайдя на них, вы сможете смотреть телеканалы определённой эпохи — от 60-х годов XX века до 00х годов века XXI.
В телевидении 90-х, например, можно найти Nickelodeon. А значит, такие шоу как «Могучие Рейнджеры» и «Ох уж эти детки!» вновь находятся на расстоянии одного клика.