Энтузиаст выяснил, что новейший процессор AMD может работать без какого-либо охлаждения

Речь идет о процессоре AMD Ryzen 3 4300U, который будучи 15-ваттным энергоэффективным чипом с четырьмя ядрами и достаточно производительным iGPU, смог работать без какого-либо охлаждения. При этом, что самое интересное, он даже продемонстрировал не критично малую потерю производительности при прохождении тестирования в бенчмарках: так, если с установленным кулером процессор выдавал в Cinebench R15 примерно 140 и 550 баллов в однопоточном и многопоточном режимах соответственно, то без какого-либо охлаждения данные значения падали до 124 и 327 баллов.

Важно отметить, что само собой не обошлось без кое-каких “но”. Так, во время теста тепловизор показал, что активным был лишь один модуль CCX из двух — это свидетельствует о том, что работало только два ядра.