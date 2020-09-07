Энтузиаст запустил легендарный шутер Doom на тесте на беременность

Сообщается, что сам тест оснащен OLED-экраном диаметром 128x32 при 1bpp. Кроме того, его оборудовали процессором Holtek на 8 бит, 64 ГБ памяти и 8 МГц. Начал энтузиаст свой эксперимент с вывода на тесте на беременность текста, однако впоследствии он запустил на его экране и культовый шутер Doom. Кроме того, помимо данного тайтла он запустил на тесте The Elder Scrolls 5: Skyrim, а также музыкальные клипы.

Отмечается, что запустить Doom и прочий контент удалось лишь после смачивания бумажной полоски, которая, в свою очередь, обработана химическим реагентом. Также источники отмечают, что тест на беременность был эксплуатирован в данном случае лишь как экран.