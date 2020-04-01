Энтузиасты начали печатать маски для больниц на 3D-принтерах

Инициировала процесс С производством лицевых щитков, представляющих из себя аналог хирургических масок, британская группа под названием 3DCrowd. Ее основателем является доктор паллиативной медицины Джеймс Коксон, а участники сообщества прямо сейчас состоит из 1,5 тыс добровольцев, которые продолжают искать тех, кто готов помочь проекту.

”Мы в основном просим всех людей по всей стране с 3D-принтерами присоединиться к нашему проекту по созданию масок для больниц и работников здравоохранения. Нам также нужны волонтеры, чтобы помочь распространять маски и собирать пожертвования от компаний и общественности для оплаты материалов и расходов на распространение”, — рассказал основатель группы доктор Джеймс Коксон.