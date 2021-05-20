Наука и технологии
Сегодня в 14:34
Энтузиасты показали, как выглядели бы часы Apple Watch Series 7 в стиле iPhone 12
С плоскими боковыми гранями
Энтузиасты опубликовали в сети рендеры “умных” часов Apple Watch Series 7, выполненных в стиле Phone 12. Напомним, что на данный момент неизвестно, когда именно Apple планирует провести анонс нового поколения часов.
Предполагается, что Apple Watch Series 7 может получить идентичный серии смартфонов iPhone 12, iPad Pro и новых планшетов iPad внешний вид. В частности, часы могут оснастить плоскими боковыми гранями вместо обтекаемого корпуса, который использовался в прошлом поколении.
Несмотря на то, что на данный момент Apple не объявляла дату анонса, в сети полагают, что показать Watch Series 7 могут в рамках традиционной осенней презентации. В то же время, некоторые считают, что Apple сосредоточена на разработке нового поколения часов с поддержкой глюкометра, поэтому показать их сможет лишь в следующем году.