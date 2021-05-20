Энтузиасты показали, как выглядели бы часы Apple Watch Series 7 в стиле iPhone 12

Несмотря на то, что на данный момент Apple не объявляла дату анонса, в сети полагают, что показать Watch Series 7 могут в рамках традиционной осенней презентации. В то же время, некоторые считают, что Apple сосредоточена на разработке нового поколения часов с поддержкой глюкометра, поэтому показать их сможет лишь в следующем году.