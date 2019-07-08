Ferra

Энтузиасты пробуют скачать GTA V на скорости интернета 1998 года

Спойлер: на это нужно очень много времени
Сегодня вряд ли кого-то можно удивить быстрым интернетом: у людей на руках устройства, которые с помощью 4G прямо на улице могут скачивать файлы из интернета со скоростью до 100 Мбит/сек. Но так было не всегда. Еще каких-то 10-15 лет назад самым популярным доступом к интернету был доступ через Dial-Up — медленный, ненадежный и очень дорогой сервис, работающий через мамин телефон.

В современном мире с такими скоростями особо не проживешь — учитывая, что Dial-Up давал скорость в районе 75 Кбит/сек, даже представить страшно, как долго скачивались бы самые популярные тайтлы нашего времени: Ведьмак 3 с весом в 28 Гб, Sekiro от создателей Dark Souls весом в 25 Гб, GTA V весом в 72 Гб… Хотя стойте. Именно то, как долго будет качаться последняя часть знаменитой серии, и решил проверить энтузиаст.

Для этого он поставил скачиваться версию игры для PlayStation 4, подключенную к интернету, работающему через Dial-Up. Скорость скачивания держалась в среднем на 75 Кбит/сек. В итоге первый этап загрузки, весом в 25 Гб, он прошел за 1,1 тыс часов или же 46 суток. Причем все это время телефонная линия его была занята. Если же учитывать, что игра весит все 70 Гб, то на ее полное скачивание понадобится примерно 4,5 месяца!

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