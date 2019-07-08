Энтузиасты пробуют скачать GTA V на скорости интернета 1998 года

В современном мире с такими скоростями особо не проживешь — учитывая, что Dial-Up давал скорость в районе 75 Кбит/сек, даже представить страшно, как долго скачивались бы самые популярные тайтлы нашего времени: Ведьмак 3 с весом в 28 Гб, Sekiro от создателей Dark Souls весом в 25 Гб, GTA V весом в 72 Гб… Хотя стойте. Именно то, как долго будет качаться последняя часть знаменитой серии, и решил проверить энтузиаст.

Для этого он поставил скачиваться версию игры для PlayStation 4, подключенную к интернету, работающему через Dial-Up. Скорость скачивания держалась в среднем на 75 Кбит/сек. В итоге первый этап загрузки, весом в 25 Гб, он прошел за 1,1 тыс часов или же 46 суток. Причем все это время телефонная линия его была занята. Если же учитывать, что игра весит все 70 Гб, то на ее полное скачивание понадобится примерно 4,5 месяца!