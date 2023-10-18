Энтузиасты проверили, можно ли взлететь в небо, засунув ракету в анальное отверстие

Во время запуска ракеты, пламя мощно вырывается из-под скелета, отправляя его в воздушное пространство.

Стоит отметить, что не всё прошло гладко: почти сразу после старта скелет потерял контроль над направлением и совершил кувырок в воздухе. Несмотря на это, зрелище было поистине захватывающим.