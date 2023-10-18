Наука и технологии
22:28, 18 октября 2023
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Энтузиасты проверили, можно ли взлететь в небо, засунув ракету в анальное отверстие

Умеют же люди веселиться!

В преддверии Хэллоуина, инженер и известный китайский блогер Xyla Foxlin поразила общественность своим новаторским проектом «летящего скелета».

Инсталляция представляет собой уникальное сочетание инженерного мастерства и креативного подхода к праздничным развлечениям.

Основная идея заключается в том, чтобы использовать ракету, вставленную в «задницу» трёхметрового скелета, создавая при этом впечатление, что скелет «пукает» пламенем при взлёте.

Энтузиасты проверили, можно ли взлететь в небо, засунув ракету в анальное отверстие
© MyDrivers

Во время запуска ракеты, пламя мощно вырывается из-под скелета, отправляя его в воздушное пространство.

Стоит отметить, что не всё прошло гладко: почти сразу после старта скелет потерял контроль над направлением и совершил кувырок в воздухе. Несмотря на это, зрелище было поистине захватывающим.

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