Энтузиасты проверили, можно ли взлететь в небо, засунув ракету в анальное отверстие

22:28, 18 октября 2023
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Энтузиасты проверили, можно ли взлететь в небо, засунув ракету в анальное отверстиеУмеют же люди веселиться!
В преддверии Хэллоуина, инженер и известный китайский блогер Xyla Foxlin поразила общественность своим новаторским проектом «летящего скелета».
Инсталляция представляет собой уникальное сочетание инженерного мастерства и креативного подхода к праздничным развлечениям.
Основная идея заключается в том, чтобы использовать ракету, вставленную в «задницу» трёхметрового скелета, создавая при этом впечатление, что скелет «пукает» пламенем при взлёте.
Во время запуска ракеты, пламя мощно вырывается из-под скелета, отправляя его в воздушное пространство.
Стоит отметить, что не всё прошло гладко: почти сразу после старта скелет потерял контроль над направлением и совершил кувырок в воздухе. Несмотря на это, зрелище было поистине захватывающим.