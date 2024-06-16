Энтузиасты расшифровали «загадочный» сигнал с Марса: это отпечаток 5 аминокислот

Сообщается, что на Землю «марсианский» сигнал передал спутник Европейского космического агентства ExoMars Trace Gas Orbiter, и произошло это 24 мая. Учёные не смогли сразу расшифровать сигнал, поэтому к работе было привлечено сообщество любителей космоса.

Инициатором расшифровки стала художник-резидент Института SETI Даниэла де Паулис, назвавшая это проектом «Знак в космосе». Она пригласила энтузиастов, всего около 4 тысяч человек, смоделировать приём полученного сигнала не только с помощью собственно научных методов, но и художественных.

В итоге сигнал расшифровали художники, отец и дочь Джон и Сара. Больше о них ничего не известно.

Оказалось, что сигнал — информационный отпечаток — структура пяти важнейших для жизни молекул аминокислот. «Эти молекулы были проиллюстрированы блоками с разным количеством пикселей: один блок для водорода, шесть — для углерода, семь — для азота и восемь — для кислорода», — пишет издание Science XXI.

Причём всего Паулис получила в Discord порядка 54 тысяч сообщений, прежде чем смогла интерпретировать сигнал.