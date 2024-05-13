Энтузиасты разогнали дрон до рекордных 480 км/ч, попав в книгу Гиннесса

Их достижение было признано официальным рекордом и внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Создание дрона, способного развивать такую скорость, требовало месяцы работы. Особое внимание уделялось избежанию риска возгорания проводов, что является распространенной проблемой при разработке высокоскоростных дронов.

Итогом усилий братьев стал беспилотный летательный аппарат, способный разгоняться до 480.23 км/ч.

Этот показатель превышает возможности даже того дрона, который создавался для Red Bull и имел пиковую скорость 350 км/ч. Разработка дрона была связана с мероприятием, посвященным гонкам «Формулы-1».

Напомним, что предыдущий рекорд принадлежал жителю США Райану Ладеманну, чей самодельный дрон развивал среднюю скорость 360 км/ч, а на отдельных участках дистанции достигал 414 км/ч.