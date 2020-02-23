Энтузиасты разрабатывают приложение для запуска Windows на iPhone
Что интересно, для работы приложения нет необходимости делать джейлбрейк, хоть саму программу и надо скачивать отдельно. При этом важно понимать, что яблочная компания вряд ли станет так просто мириться с возможностью запуска Windows на своих смартфонов, а потому с ближайшими обновлениями может заблокировать “дыру” для устройств без джейлбрейка.
По словам отдельных пользователей, им уже удалось запустить рабочий стол Windows 10 на своем iPhone. Правда, учитывая, что проект до сих пор находится на ранней стадии разработки, оно может порой работать не совсем корректно. Также стоит отдельно отметить, что ускоритель TCG, используемый для запуска Windows в приложении, способен работать лишь на 70% скорости от своих возможностей, но и этот момент можно обойти, снизив настройки графики.