Энтузиасты разрабатывают приложение для запуска Windows на iPhone

По словам отдельных пользователей, им уже удалось запустить рабочий стол Windows 10 на своем iPhone. Правда, учитывая, что проект до сих пор находится на ранней стадии разработки, оно может порой работать не совсем корректно. Также стоит отдельно отметить, что ускоритель TCG, используемый для запуска Windows в приложении, способен работать лишь на 70% скорости от своих возможностей, но и этот момент можно обойти, снизив настройки графики.