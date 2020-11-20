Энтузиасты сделали Джокера из Джима Керри при помощи искусственного интеллекта

Речь идет о персонаже комиксов, воплощенном Хоакином Фениксом в фильме 2019 года. Несмотря на то, что режиссер картины Тодд Филлипс изначально видел в этой роли именно Хоакина Феникса, из-за чего даже уговаривал его около трех месяцев принять участие в съемках, Джим Керри в образе душевнобольного злодея выглядит максимально органично.

Отметим, что ранее в сети появлялись ролики, в которых знаменитости заменяли собой как других популярных личностей, так и обычных людей. Например, большую популярность набрал ролик, в котором при помощи нейросетей YouTube-блогеры “поместили” Киану Ривза в магазин во время ограбления.