Энтузиасты создали чемодан, на котором можно ездить

Энтузиасты создали чемодан, на котором можно ездитьЕсли проект окажется востребованным, продажи начнутся в 2023 году
На сервисе краудфандинга — когда люди собирают в Интернете деньги на реализацию какой-либо идеи — Kickstarter появился необычный чемодан под названием Airwheel.
Фото: Newatlas.com/good-thinking/airwheel-ride-on-suitcase-luggage/
Это устройство для перевозки багажа объёмом 28 литров, на котором владелец может ездить как на электросамокате, но сидя.
Устройство имеет конструкцию чемодана с встроенными 10-см колёсами с амортизацией. В основе — стальная рама, рассчитанная на пассажира весом до 130 кг. Корпус прозрачный, с разными подсветками. От чемодана можно зарядить смартфон или другие внешние устройства, для этого предусмотрены USB-порты.
За питание отвечает аккумулятор, который может обеспечить движение на 1 час езды на одном заряде. Скорость устройства составляет 10 км/ч.
Управляется чемодан выдвижной поворачиваемой алюминиевой ручкой, в которую интегрированы контроллеры акселератора и торможения.
Airwheel сопрягается со смартфоном через Wi-Fi, благодаря чему можно изменять подсветку. Устройство также оснащено системой поиска, чтобы можно было найти багаж.