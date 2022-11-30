Энтузиасты создали чемодан, на котором можно ездить

Это устройство для перевозки багажа объёмом 28 литров, на котором владелец может ездить как на электросамокате, но сидя.

Устройство имеет конструкцию чемодана с встроенными 10-см колёсами с амортизацией. В основе — стальная рама, рассчитанная на пассажира весом до 130 кг. Корпус прозрачный, с разными подсветками. От чемодана можно зарядить смартфон или другие внешние устройства, для этого предусмотрены USB-порты.

За питание отвечает аккумулятор, который может обеспечить движение на 1 час езды на одном заряде. Скорость устройства составляет 10 км/ч.

Управляется чемодан выдвижной поворачиваемой алюминиевой ручкой, в которую интегрированы контроллеры акселератора и торможения.

Airwheel сопрягается со смартфоном через Wi-Fi, благодаря чему можно изменять подсветку. Устройство также оснащено системой поиска, чтобы можно было найти багаж.