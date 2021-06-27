Энтузиасты создали криптовалюту в честь собаки Илона Маска и разбогатели

Наука и технологии
Сегодня в 16:40
Энтузиасты создали криптовалюту в честь собаки Илона Маска и разбогателиFloki
Илон Маск вновь вызвал резонанс всего одним твитом. На этот раз он поделился со своими подписчиками тем, что назвал свою собаку Floki. Не долго думая энтузиасты создали в честь нее криптовалюту и разбогатели.
Сообщается, что спустя 9 минут после публикации Илона Маска твита о своей собаке, энтузиасты запустили криптовалюту с таким же названием. И надо сказать, что сделано было это не зря — всего за 24 часа криптовалюта Floki выросла в цене на 3500%, благодаря чему ее создатели стали миллионерами.
“Монета Floki - это революционная криптовалюта с инновационным гипердефляционным механизмом, который гарантирует, что цена токена всегда растет”, — сообщается на официальном сайте криптовалюты, который был запущен вчера.