Энтузиасты создали криптовалюту в честь собаки Илона Маска и разбогатели

Сообщается, что спустя 9 минут после публикации Илона Маска твита о своей собаке, энтузиасты запустили криптовалюту с таким же названием. И надо сказать, что сделано было это не зря — всего за 24 часа криптовалюта Floki выросла в цене на 3500%, благодаря чему ее создатели стали миллионерами.