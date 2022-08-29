Энтузиасты создали самое детализированное фото Луны в истории

Теперь же в Сети появился результат работы двух астрофотографов — Эндрю Маккарти и Коннора Матерна. Они, объединив свои силы, создали одно из самых впечатляющих и детализированных изображений Луны за всю историю.

По словам ребят, на всё про всё у них ушло более 9 месяцев. Основой же для снимка стали более 200 тыс фотографий естественного спутника Земли. Они также заявили, что цвет на изображении естественный — это был очень важный момент для обоих.

Астрофотографы также уточнили, что участки, в которых много железа имеют красноватый оттенок, а там, где много титана, преобладает голубой.