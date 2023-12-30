Эпатажный Илон Маск вернул себе титул самого богатого и влиятельного человека мира

Эпатажный Илон Маск вернул себе титул самого богатого и влиятельного человека мираТакой рейтинг привело агентство Bloomberg
Агентство Bloomberg привело свой традиционный ежегодный «Индекс миллиардеров», Bloomberg Billionaires Index (BBI), в котором снова первое место занял Илон Маск.
© Duncan.Hull, Debbie Rowe / Wikimedia Commons
Несмотря на все перипетии, Маск не только признан самым богатым человеком года — совокупный капитал составил $229 млрд, — но и самым влиятельным. Он владеет соцсетью Х — переосмысленной концепцией бывшего Twitter, космической компанией SpaceX и автомобилестроительной корпорацией Tesla. Именно Маск мелькал в западных медиа чаще всего с высказываниями различной остроты.
На втором месте владелец Louis Vuitton Бернар Арно, совокупныый капитал котрого составил $179 млрд, третье место отвели конкуренту Маска Джеффу Безосу, его капитал составил $177 млрд.
Основатель Microsoft Билл Гейтс занял четвёртое место с совокупным капиталом в $141 млрд, сооснователь Google Сергей Брин оказался на девятом месте с $40 млрд.