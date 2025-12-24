Наука и технологии
Опубликовано 24 декабря 2025, 13:30
1 мин.

Epic Games не вернет Fortnite на iPhone в Японии

Глава компании критикует новые комиссии Apple
Несмотря на недавние судебные победы над Apple, Epic Games не планирует выпускать Fortnite для iOS в Японии. Генеральный директор компании Тим Суини заявил, что решение связано с новыми правилами распределения приложений, которые ввела Apple.
На прошлой неделе Apple разрешила работу сторонних магазинов приложений в Японии в соответствии с местным законодательством. Однако, по словам Суини, компания установила высокие комиссии: 21% для платежей внутри приложений от сторонних разработчиков, 15% для покупок через веб-сайты, а также дополнительный сбор в размере 5% со всего дохода приложений, распространяемых через конкурирующие магазины. Также Apple требует обязательного отслеживания всех транзакций через специальный API.

Суини назвал эти меры «конкурентно-сокрушительными» и нарушающими честные рыночные отношения. Ранее федеральный суд США уже критиковал подобную практику Apple.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
