Epic Games не вернет Fortnite на iPhone в Японии

На прошлой неделе Apple разрешила работу сторонних магазинов приложений в Японии в соответствии с местным законодательством. Однако, по словам Суини, компания установила высокие комиссии: 21% для платежей внутри приложений от сторонних разработчиков, 15% для покупок через веб-сайты, а также дополнительный сбор в размере 5% со всего дохода приложений, распространяемых через конкурирующие магазины. Также Apple требует обязательного отслеживания всех транзакций через специальный API.

Суини назвал эти меры «конкурентно-сокрушительными» и нарушающими честные рыночные отношения. Ранее федеральный суд США уже критиковал подобную практику Apple.