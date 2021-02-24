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Epic Games попытается допросить экс-руководителя разработки iOS в рамках суда против Apple
Но у неё уже сейчас возникли проблемы с этим
В сети появились свежие подробности противостояния Epic Games и Apple в суде. Как стало известно, игровой разработчик хочет допросить экс-руководителя разработки iOS Скотта Форсталла. Но у компании есть определённые проблемы с этим.
В момент, когда Epic Games запросила у Apple номер телефона бывшего сотрудника, купертиновцы ответили, что у них нет таких данных, пишет 9to5Mac. Вместо этого компания предложила адрес почтового ящика и никнейм в Twitter.
Усложняет ситуацию с поиском Форсталла ещё и тот факт, что создатели Fortnite имеют право на его допрос лишь до 10 марта 2021 года. И хоть они и пытаются добиться переноса «дедлайна», Apple заявляет это не её проблемы, что игровой разработчик не может связаться с бывшим вице-президентом яблочной компании.