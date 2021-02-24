Epic Games попытается допросить экс-руководителя разработки iOS в рамках суда против Apple

Усложняет ситуацию с поиском Форсталла ещё и тот факт, что создатели Fortnite имеют право на его допрос лишь до 10 марта 2021 года. И хоть они и пытаются добиться переноса «дедлайна», Apple заявляет это не её проблемы, что игровой разработчик не может связаться с бывшим вице-президентом яблочной компании.