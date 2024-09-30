Epic снова подал в суд на Google и Samsung

Иск связан с функцией «Автоблокировка», которая автоматически блокирует установку приложений, не получивших разрешение от Google и Samsung. Epic утверждает, что функция, включенная по умолчанию на новых устройствах Samsung, усложняет процесс установки альтернативных магазинов приложений. Разработчик считает, что такая блокировка не обеспечивает безопасность, а лишь препятствует конкуренции.

Согласно заявлению CEO Epic Тимa Суини, пользователям необходимо пройти «экстремально сложный процесс» из 21 шага, чтобы установить сторонний магазин приложений, что увеличивает вероятность отказа от установки.

Компания запустила Epic Games Store для Android и iPhone в Европейском Союзе, однако считает, что изменения, внесенные Samsung, затрудняют доступ к конкурирующим платформам. Epic намерена добиться изменения настройки «Автоблокировки» или создания честного процесса авторизации для приложений.