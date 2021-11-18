Эпидемии коронавируса и испанского гриппа сравнили по уровню опасности

Красно нитью в докладе проходит мысль, что появится такой штамм гриппа, который будет сопоставим с «испанкой» — пандемией испанского гриппа 1918-20 годов, унесшей 50-100 млн жизней по всему миру. И человечество к этому не готово.

Специалисты говорят, что в первую очередь пострадают страны с низким и средним уровнем дохода, которые не в состоянии производить каких-либо вакцин и зависят от богатых государств. И если всё будет развиваться так, как учёные предполагают, такая пандемия гриппа унесёт более 30 млн человек, если быть точнее, — 33 млн. При всём ужасе текущей пандемии коронавируса, умерло 5,1 млн человек по всему миру.

По мнению учёных, человечество должно объединиться на уровне правительств, медицинских и научных, а также благотворительных организаций. Необходимо добиваться финансирования для производства новой универсальной вакцины, чтобы она была во всех странах независимо от финансовых возможностей, а также ежегодно обновлять существующие вакцины. По подсчётам учёных, рекомендуется иметь на всякий случай наготове 4-8 млрд доз противогриппозных вакцин.

«Готовность должна быть постоянной. Она не должна меняться от года к году или от кризиса к кризису. Пандемия COVID-19 стала толчком для новых возможностей, создания новых технологий, сотрудничества и разработки политики, и всё это также можно будет использовать до и во время следующей пандемии гриппа. Очень важно инвестировать в науку, укреплять системы здравоохранения и обеспечивать доверие, чтобы защитить людей от медицинских, социальных и экономических последствий как сезонного гриппа, так и пандемий», — подчеркнул президент Академии доктор Виктор Дзау.