Эпидемиолог рассказал о главной особенности бессимптомных больных COVID-19

Об этом специалист сообщил в рамках российско-китайского симпозиума. По его словам, ключевой особенностью людей, которые болеют коронавирусом в бессимптомной форме является их высокая заразность. Врач отметил, что такие больные составляют порядка 20-40% от общего числа зараженных.

По мнению эпидемиолога, это явление требует исключительного внимания. Он отметил, что при фиксировании кластерного заражения с невыявленным источником, следует массово провести тест на коронавирус всех проживающих людей района.

Напомним, что за все время пандемии в России было выявлено 1 903 253 случаев инфицирования коронавирусом. Из них выздоровело 1 425 529, а умерло 32 834 человек. За последние сутки было зафиксировано 22 702 новых случаев.