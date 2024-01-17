Эпидемиолог рассказал, зачем на ВЭФ обсуждали идею подготовки к некой «болезни Х»

Эксперт обозначил, что эпидемиологическая проблематика строится вокруг опыта противодействия пандемии испанского гриппа 1918 года, «испанки». Но современная пандемия коронавируса показала, как быстро неизвестное заболевание может распространиться.

«Болезнь Х» — любая неизвестная вирусная или бактериальная инфекция, и очень неудобно готовиться к болезни, о которой ничего неизвестно. Поэтому обсуждение «болезни Х» — попытка продумать возможные меры при появлении гипотетической пандемии.

«Идея «болезни Х» заключается в том, что мы должны подготовиться к пандемиям, о которых мы не знаем. И это очень неудобно, потому что мы знакомы с пандемиями гриппа. Они происходят примерно три раза в столетие, вероятно на протяжении нескольких сотен лет, так что это известное количество. В прошлом они были очень серьёзными, особенно в 1918 году», — рассказал Бейкер.