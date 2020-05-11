Эпидемия коронавируса привела к рекордной за последние 10 лет смертности в Москве в апреле

Так, в апреле прошлого года в Москве зарегистрировали 10 005 смертей, что на 15,5% меньше, чем в году текущем — в апреле 2020 года погибло 11 846 человек. Что интересно, в период с 2010 по 2019 год средний уровень смертности в Москве в апреле составлял 9 866 человек — опять же, это на 20% ниже показателей, полученных в текущем году.

При этом стоит отметить, что речь не идет о смертях лишь из-за коронавируса — вирус лишь увеличил общее число погибших, что и стало причиной “установки” рекорда. К слову, напомним, что на сегодняшний день Россия занимает третье место по количеству инфицированных коронавирусной инфекцией в мире.