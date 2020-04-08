Эпидемия коронавируса "заперла" группу полярников в Антарктиде

Так, раньше группа ученых уезжала с территории Антарктиды в конце местного лета, которое заканчивается в марте-апреле. Но сейчас, в связи с пандемией коронавируса COVID-19, обычные маршруты оказались закрыты для полярников.

К счастью, решение все же было найдено — полярников отправят на Фолклендские острова, после чего уже они и направятся в сторону Великобритании на специальном самолете. Стоит отметить, что на сегодняшний день Антарктида является единственным континентом, на котором не было замечено присутствия новейшего коронавируса.