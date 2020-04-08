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Эпидемия коронавируса "заперла" группу полярников в Антарктиде
К счастью, ученые уже нашли выход из сложившейся ситуации
Британская телерадиокомпания BBC рассказала о том, что эпидемия коронавируса, бушующая по всему миру, “заперла” местную группу полярников на территории Антарктиды, из-за чего они не могут вернуться домой привычными методами.
Так, раньше группа ученых уезжала с территории Антарктиды в конце местного лета, которое заканчивается в марте-апреле. Но сейчас, в связи с пандемией коронавируса COVID-19, обычные маршруты оказались закрыты для полярников.
К счастью, решение все же было найдено — полярников отправят на Фолклендские острова, после чего уже они и направятся в сторону Великобритании на специальном самолете. Стоит отметить, что на сегодняшний день Антарктида является единственным континентом, на котором не было замечено присутствия новейшего коронавируса.