Эпигенетические маркеры в крови помогут оценить риск деменции

Опубликовано 28 августа 2024, 22:421 мин.
Эпигенетические маркеры в крови помогут оценить риск деменцииИсследование открывает новые возможности для ранней диагностики
Недавние исследования, проведенные Университетом Эксетера и Университетом Маастрихта, показали, что эпигенетические маркеры в крови могут помочь в оценке риска деменции. В двух связанных статьях, опубликованных в журнале Alzheimer’s & Dementia, ученые продемонстрировали потенциал метилирования ДНК для понимания влияния генетики и образа жизни на риск развития деменции.
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Метилирование ДНК — это химическая метка, которая может активировать или деактивировать гены. Изменения в уровнях метилирования могут сигнализировать о риске деменции. В крупнейшем на данный момент исследовании, участники которого предоставили образцы крови, было проанализировано метилирование ДНК на 800,000 участках генома.
В первой статье, возглавляемой профессором Кэти Луннон, было показано, что метилирование ДНК в крови может отражать уровни некоторых белковых биомаркеров в спинномозговой жидкости. Вторая статья, руководимая доктором Эхсаном Пишвой, представила эпигенетические риск-оценки, улучшившие прогноз риска когнитивного ухудшения и деменции.