Эпигенетические маркеры в крови помогут оценить риск деменции

Метилирование ДНК — это химическая метка, которая может активировать или деактивировать гены. Изменения в уровнях метилирования могут сигнализировать о риске деменции. В крупнейшем на данный момент исследовании, участники которого предоставили образцы крови, было проанализировано метилирование ДНК на 800,000 участках генома.

В первой статье, возглавляемой профессором Кэти Луннон, было показано, что метилирование ДНК в крови может отражать уровни некоторых белковых биомаркеров в спинномозговой жидкости. Вторая статья, руководимая доктором Эхсаном Пишвой, представила эпигенетические риск-оценки, улучшившие прогноз риска когнитивного ухудшения и деменции.