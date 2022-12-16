Ericsson отдаст своё российское подразделение местным менеджерам компании

При этом свой российский бизнес по поддержке клиентов Ericsson передаст бывшим операционным менеджерам компании. В рамках соглашения российской стороне будут переданы 40 сотрудников, определённые активы и контракты.

«Полностью принадлежащее компании Ericsson российское подразделение заключило соглашение о передаче активов для передачи бизнеса по поддержке клиентов в России российской компании, принадлежащей бывшим операционным менеджерам российского подразделения Ericsson», — сказано в сообщении компании.