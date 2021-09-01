Эрмитаж на аукционе продаст цифровые картины из своей коллекции

NFT-токены представляют собой уникальные цифровые предметы, права на которые можно доказать при помощи блокчейна. Токены будут выставлены на продажу на сервисе Binance NFT. Всего будет продано 5 токенов на картины всемирно известных европейских классиков: Василия Кандинского, Леонардо да Винчи, Клода Моне, Джорджоне, Ван Гога. По словам Михаила Пиотровского, директора Эрмитажа, у музея нет рыночных ожиданий, интерес заключается в том, насколько может быть востребована продажа картин в форме токенов.

Как сообщила глава сервиса Binance NFT Хелен Хай, «мы становимся свидетелями исторического момента: один из крупнейших мировых музеев выходит на рынок NFT». Также она подчеркнула, что «маркетплейс Binance NFT стал связующей нитью мира искусства и технологий, и для нас это огромная честь». Как отмечается, стартовая цена каждого токена при размещении на Binance составит 10 тысяч стейблкоинов, что равно 10 тысяч долларов.