Эрмитаж обвинил вокалиста Rammstein в незаконной продаже токенов с изображениями из музея

Как отмечается, Линдеманн снял в Эрмитаже клип «Любимый город». А недавно на одном из маркетплейсов появились токены с цифровыми изображениями из музея с пометкой «Hermitage Edition», что не было согласовано с руководством Эрмитажа. К тому же происходящее нарушает лицензионный договор, по которому Линдеманн мог использовать все отснятые материалы только в своём клипе.

Как сказано в официальном ТГ-канале музея, «Эрмитаж – вероятно, одним из первых музеев в мире – столкнулся с недобросовестным использованием его имени и произведений в сфере NFT».