Эрмитаж запустит собственную коллекцию NFT

Группа «Интеррос», Государственный Эрмитаж и Atomyze объединились на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), чтобы запустить уникальный проект «Цифровое искусство». Этот проект связан с созданием цифровых невозвратных токенов (NFT), которые запечатляют процесс реставрации трёх известных фресок мастерской Рафаэля. Эти фрески были выбраны из коллекции Государственного Эрмитажа.

Главная идея проекта заключается в том, чтобы привлечь внимание к реставрации искусства. Токены позволяют сохранить изображение произведения искусства до и после реставрации. Это создаёт уникальное цифровое представление произведения искусства, которое больше не существует в реальности. Таким образом, проект сочетает в себе искусство и технологии.

Покупатели этих токенов получают уникальный аудиовизуальный материал, демонстрирующий процесс реставрации выбранной фрески. Деньги, полученные от продажи токенов, будут направлены на реставрацию искусства в Эрмитаже. Владельцы токенов могут распоряжаться ими, включая их продажу. Проект также предполагает рост стоимости токенов в ближайшие пять лет.

Этот проект «Цифровое искусство» стал первым в России, который выполняет стандарты NFT в соответствии с российским законодательством и без использования иностранных блокчейн-платформ. Он призван соединить искусство и технологии, а также привлечь внимание к важности реставрации искусства.