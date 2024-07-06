ЕС готовится оштрафовать соцсеть Маска за нарушение Закона о цифровых услугах

Главная претензия Еврокомиссии к соцсети Маска — «неспособность бороться с опасным контентом», что нарушает положения Закона о цифровых услугах (DSA). Как пишет Bloomberg, решение о штрафе будет вынесено комиссаром ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретоном до летних каникул в Евросоюзе.

И если к компании будут приняты соответствующие меры, размер штрафа составит 6% от выручки соцсети. Штраф последует в случае, если платформа не внесёт необходимые изменения в предварительные выводы Еврокомиссии и не убедит в этом регулятора.

«Предупредительный выстрел в адрес X последовал за началом расследования со стороны регулирующих органов ЕС в декабре. Брюссельские надзорные органы провели расследование в отношении того, как платформа обрабатывала контент после атак ХАМАС на Израиль 7 октября», — пишет Bloomberg.