ЕС и США будут использовать ИИ для поиска заменителей «вечных» химикатов

Это решение является частью заключений совместного заседания США-ЕС по торговле и технологиям, проходящего в Бельгии. Помимо этого, стороны также договорились о совместном обзоре безопасности так называемых «устаревших» микросхем, которые несут риск для их цепочек поставок.

По соглашению, планируется продлить на три года сотрудничество ЕС и США в рамках механизма раннего предупреждения о нарушениях в цепочках поставок, а также обмена информацией о государственной поддержке сектора полупроводников.