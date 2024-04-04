ЕС и США будут использовать ИИ для поиска заменителей «вечных» химикатов

Опубликовано 04 апреля 2024, 23:02
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ЕС и США будут использовать ИИ для поиска заменителей «вечных» химикатовИ не только
Европейский союз и Соединенные Штаты Америки намерены привлечь искусственный интеллект (ИИ) для поиска заменителей так называемых «вечных» химикатов, которые широко используются в производстве полупроводников. Особое внимание будет уделено ускорению поиска подходящих материалов для замены этих химикатов.
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Это решение является частью заключений совместного заседания США-ЕС по торговле и технологиям, проходящего в Бельгии. Помимо этого, стороны также договорились о совместном обзоре безопасности так называемых «устаревших» микросхем, которые несут риск для их цепочек поставок.
По соглашению, планируется продлить на три года сотрудничество ЕС и США в рамках механизма раннего предупреждения о нарушениях в цепочках поставок, а также обмена информацией о государственной поддержке сектора полупроводников.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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