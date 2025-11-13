ЕС начал антимонопольное расследование против Google

Опубликовано 13 ноября 2025, 23:061 мин.
ЕС начал антимонопольное расследование против GoogleПоводом стала политика борьбы со спамом в поиске
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Google. Поводом послужили жалобы издателей, которые утверждают, что политика компании по борьбе со спамом наносит ущерб их доходам.
Речь идет о практике «паразитного SEO», когда сторонний контент размещается на авторитетных сайтах для искусственного завышения позиций в поисковой выдаче. Мониторинг ЕС показал, что Google понижает в результатах поиска сайты новостных издателей, размещающих контент коммерческих партнеров.
Антимонопольный комиссар ЕС Тереза Ривера выразила озабоченность, что политика Google не позволяет издателям получать справедливое вознаграждение. Расследование проводится в рамках Закона о цифровых рынках (DMA), нарушения которого могут привести к штрафу до 10% глобального оборота компании.
Google назвал расследование «ошибочным», заявив, что их политика направлена на защиту качества поиска и уже была поддержана судом Германии.