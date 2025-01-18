ЕС начал проверку особенностей рекомендательных алгоритмов соцсети Илона Маска

Как пишет портал Engadget, особый интерес регуляторных органов вызывают изменения в алгоритмах, а также конкретные API, которые используются соцсетью X для модерации контента и проверки безопасности аккаунтов. На соцсеть Маска также был наложен ордер на хранение информации, обязывающий компанию сохранять внутренние документы относительно будущих изменений в алгоритмах до конца 2025 года.

В заявлении исполнительного вице-президента Еврокомиссии Хенны Вирккунен говорится, что цель ЕК — обеспечение соблюдения законодательства ЕС. Как она зявила, Еврокомиссия стремится создать «справедливое, безопасное и демократичное онлайн-пространство для всех граждан».

Расследование ЕК началось в декабре 2023 года, и компаниям, допустившим нарушение закона, грозит штраф в размере до 6% от их глобального годового дохода.