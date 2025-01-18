Наука и технологии
Опубликовано 18 января 2025, 21:00
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ЕС начал проверку особенностей рекомендательных алгоритмов соцсети Илона Маска

В случае нарушений грозит огромный штраф
Европейская комиссия запросила у компании Илона Маска X документы, связанные с рекомендательными системами. Регулятор проводит проверку в рамках расследования нарушений Закона о цифровых услугах (DSA).
ЕС начал проверку особенностей рекомендательных алгоритмов соцсети Илона Маска
© Christian Lue / Unsplash

Как пишет портал Engadget, особый интерес регуляторных органов вызывают изменения в алгоритмах, а также конкретные API, которые используются соцсетью X для модерации контента и проверки безопасности аккаунтов. На соцсеть Маска также был наложен ордер на хранение информации, обязывающий компанию сохранять внутренние документы относительно будущих изменений в алгоритмах до конца 2025 года.

В заявлении исполнительного вице-президента Еврокомиссии Хенны Вирккунен говорится, что цель ЕК — обеспечение соблюдения законодательства ЕС. Как она зявила, Еврокомиссия стремится создать «справедливое, безопасное и демократичное онлайн-пространство для всех граждан».

Расследование ЕК началось в декабре 2023 года, и компаниям, допустившим нарушение закона, грозит штраф в размере до 6% от их глобального годового дохода.