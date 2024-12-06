Наука и технологии
Опубликовано 06 декабря 2024, 20:10
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ЕС начал проверку возможного нарушения Nvidia антимонопольных норм

Компания может столкнуться с расследованием из-за связки продуктов
Европейские антимонопольные регуляторы начали проверку по делу Nvidia. Компания, которая контролирует 84% рынка графических процессоров (GPU), может столкнуться с расследованием из-за возможного нарушения антимонопольных норм. Согласно источникам, Еврокомиссия разослала запросы, чтобы выяснить, связывает ли Nvidia свои продукты с другими товарами, что может дать ей несправедливое преимущество.
ЕС начал проверку возможного нарушения Nvidia антимонопольных норм

© Ferra.ru

Nvidia, которая значительно опережает своих конкурентов Intel и AMD, недавно столкнулась с вниманием со стороны регуляторов в Европейском Союзе, США, Великобритании, Китае и Южной Корее. Компания получила высокий спрос на свои чипы от клиентов, работающих в области генеративного ИИ и ускоренных вычислений.

Европейские власти выясняют, требует ли Nvidia от своих клиентов покупать вместе с графическими процессорами другое оборудование, например, сетевые устройства. Регуляторы также интересуются условиями контрактов, которые могут ограничивать выбор клиентов.

Nvidia заявила, что поддерживает свободу выбора своих клиентов и конкурирует на основе качества своих продуктов, подчеркивая, что их продукция способна функционировать самостоятельно. При этом компания утверждает, что поддерживает открытые отраслевые стандарты.

Источник:Rauters
Автор:Булат Кармак
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