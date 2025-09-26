ЕС начал расследование против SAP из-за возможного нарушения конкуренции

Опубликовано 26 сентября 2025, 22:111 мин.
ЕС начал расследование против SAP из-за возможного нарушения конкуренцииКомпания рискует штрафом до 10% оборота
Европейская комиссия открыла антимонопольное расследование в отношении немецкого гиганта программного обеспечения SAP. Причиной стали опасения, что компания могла ограничивать конкуренцию и создавать трудности для других игроков рынка.
Расследование сосредоточено на программном обеспечении SAP для управления бизнес-процессами — системе Enterprise Resource Planning (ERP). Комиссия рассматривает четыре конкретные практики компании, включая невозможность клиентов отказаться от обслуживания и поддержки неиспользуемых лицензий, что могло привести к оплате ненужных услуг.
SAP заявила, что свои действия считает полностью соответствующими правилам конкуренции, но готова сотрудничать с регулятором и надеется на быстрое и справедливое завершение проверки.
Европейская комиссия может наложить на SAP штраф до 10% годового мирового оборота, однако официального срока завершения расследования пока нет. Открытие дела не означает заранее вынесенного решения.