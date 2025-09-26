ЕС начал расследование против SAP из-за возможного нарушения конкуренции

Расследование сосредоточено на программном обеспечении SAP для управления бизнес-процессами — системе Enterprise Resource Planning (ERP). Комиссия рассматривает четыре конкретные практики компании, включая невозможность клиентов отказаться от обслуживания и поддержки неиспользуемых лицензий, что могло привести к оплате ненужных услуг.

SAP заявила, что свои действия считает полностью соответствующими правилам конкуренции, но готова сотрудничать с регулятором и надеется на быстрое и справедливое завершение проверки.

Европейская комиссия может наложить на SAP штраф до 10% годового мирового оборота, однако официального срока завершения расследования пока нет. Открытие дела не означает заранее вынесенного решения.