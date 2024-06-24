ЕС обвинил Apple в нарушении цифровых правил

Это обвинение стало первым формальным шагом ЕС против технологической компании по новым правилам, инициированным в рамках Digital Markets Act (DMA). Apple уже отложила внедрение искусственного интеллекта в Европе из-за регуляторных неопределенностей, связанных с DMA.

Комиссия также открыла параллельное расследование в отношении изменений, внесенных Apple для соблюдения DMA, включая разрешение сторонним магазинам приложений.

Если компания не сможет адаптироваться к требованиям ЕС, ей грозят штрафы, составляющие до 10% от глобального оборота.